İnfantino İranın DÇ-2026-da iştirakı barədə danışıb

FİFA prezidenti Canni İnfantino İranın 2026-cı il dünya çempionatında iştirakı ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, İran daha əvvəl mövcud geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq milli komandasının 2026-cı il dünya çempionatından çıxması ehtimalını qeyd etmişdi.
“Əlbəttə ki, İran gəlməlidir. Onlar öz millətini təmsil edirlər. Onlar vəsiqə qazanıblar. Oyunçular oynamaq istəyirlər”, - İnfantino deyib.
İranın G qrupunda Belçika, Yeni Zelandiya və Misirlə qarşılaşması planlaşdırılır.
DÇ-2026 bu yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
Argentina hazırkı dünya çempionudur.