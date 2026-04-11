12 Aprel 2026
Hans-Diter Flik: “Bu hələ son deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik komandasının İspaniya La Liqasının 31-ci turunda “Espanyol”a qarşı qazandığı qələbədən (4:1), eləcə də çempionluq uğrunda mübarizədən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya çempionatının 31 oyunundan sonra “Barselona” 79 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

“Birinci hissədə üstünlük təşkil etdik və 2-0 hesabı ilə irəlidə idik. Hər şey göz qabağındadır, amma hesab 2:1 olduqda oyun dəyişdi. Daha yaxşı oynaya bilərik.

Torresə görə sevinirəm. O, yaxşı formadadır, bunu məşqdə görə bilirəm. Təbii ki, o, qollardan məmnundur. İkinci hissədə topu daha çox idarə etmək üçün Olmo və de Yonqu meydana çıxardıq.

Bu, [titul yarışının] sonu deyil. Biz öz işimizi görməliyik. Hər şeyin edildiyini deyə bilmərik. Bu yanaşma səhvdir və mən bununla razı deyiləm. Hər şey yoluna qoyulub təmin olunana qədər ən yaxşı futbolumuzu oynamalıyıq. Komandanın münasibəti vacibdir və biz bunun üzərində işləməyə davam edəcəyik. Çərşənbə axşamı bunu sübut etməyimizi istəyirəm”, - deyə AS Flikdən sitat gətirir.

