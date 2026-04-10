AZ

“Mançester Siti” “Sportinq”in kapitanını transfer edə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Aprel 2026 18:51
67
“Mançester Siti” “Sportinq”in dayaq yarımmüdafiəçisi və kapitanı Morten Yulmannla maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə “A Bola”ya istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, hazırda tərəflər arasında birbaşa danışıqlar aparılmır, lakin “Siti” “Sportinq”in oyunçu üçün müəyyən şərtlər qoyduğundan xəbərdardır. 80 milyon avroluq sərbəst qalma bəndinə baxmayaraq, Portuqaliya klubunun rəhbərliyi 40-50 milyon avroluq ödəniş barədə danışıqlar aparmağa hazırdır.

Bu mövsüm Yulmann bütün yarışlarda 39 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.

Məqalədə:

