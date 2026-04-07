7 Aprel 2026
Arteta: “Gyökereş “Sportinq”lə oyunu səbirsizliklə gözləyir”

7 Aprel 2026 18:40
“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin ilk oyunu ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, matç bu gün “Estadio José Alvalade”də Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

“Sportinq”in nailiyyətlərinə, xüsusən də ev oyunlarındakı nailiyyətlərinə, bu Çempionlar Liqasında necə oynadıqlarına və məğlub etdikləri komandalara baxanda, bu matçın nə qədər çətin olacağını başa düşürük. Buna görə də daha çox qazanmaq istəyirik. Düşünürəm ki, [Viktor Gyökereş] bu matçı həqiqətən səbirsizliklə gözləyir. O, həyəcanlıdır və orada keçirdiyi vaxta görə “Sportinq”ə çox minnətdardır. Bu, onun klub, oyunçular, heyət və “Sportinq”də çalışan hər kəs haqqında danışma tərzində özünü göstərir. Orada qazandığı təcrübə onun səyahətinin çox vacib bir hissəsi idi”, - deyə Arteta UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.

2025-ci ilin iyul ayının sonunda Gyökereş “Sportinq”dən Londonun “Arsenal”ına keçib. Hücumçu 2023-cü ilin iyulundan 2025-ci ilin iyuluna qədər Portuqaliya klubunda oynayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO
17:31
Futbol

14 yaşlı yeniyetməni milli qəhrəmana çevirən oğurluq - FOTO/VİDEO

Cannluici Donnarummanın penalti qeydiyi oğurlayan bolboy dünya çempionatına bilet qazanıb
“Barselona” skamyasında qalmaqallı görüntü - VİDEO
17:25
Futbol

“Barselona” skamyasında qalmaqallı görüntü - VİDEO

Polşalı qolkiper “Atletiko” ilə matçda gizlicə snusdan istifadə edib
Çempionlar Liqası: Madriddə titanların qarşılaşması və “Arsenal” üçün xüsusi matç - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:13
Futbol

Çempionlar Liqası: Madriddə titanların qarşılaşması və “Arsenal” üçün xüsusi matç - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün Avropanın əsas klub turnirində ilk 1/4 final oyunları keçiriləcək
Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb
17:01
Futbol

Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb

2027 Dünya Çempionatına hazırlıq başlayır
Madriddə şok mübadilə: “Real” Kamavinqanı Entsoya dəyişmək istəyir
16:49
Futbol

Madriddə şok mübadilə: “Real” Kamavinqanı Entsoya dəyişmək istəyir

İspaniya nəhəngi argentinalı dünya çempionunu heyətinə qatmaq üçün “Çelsi”yə fantastik təklif göndərib
“Mançester Yunayted”də Maquayr qərarı
15:47
Futbol

“Mançester Yunayted”də Maquayr qərarı

Təcrübəli müdafiəçi “1+1” sxemi ilə daha iki il “Old Trafford”da qala bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək