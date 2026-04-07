Arteta: “Gyökereş “Sportinq”lə oyunu səbirsizliklə gözləyir”

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsinin ilk oyunu ilə bağlı şərh verib.
matç bu gün "Estadio José Alvalade"də Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
“Sportinq”in nailiyyətlərinə, xüsusən də ev oyunlarındakı nailiyyətlərinə, bu Çempionlar Liqasında necə oynadıqlarına və məğlub etdikləri komandalara baxanda, bu matçın nə qədər çətin olacağını başa düşürük. Buna görə də daha çox qazanmaq istəyirik. Düşünürəm ki, [Viktor Gyökereş] bu matçı həqiqətən səbirsizliklə gözləyir. O, həyəcanlıdır və orada keçirdiyi vaxta görə “Sportinq”ə çox minnətdardır. Bu, onun klub, oyunçular, heyət və “Sportinq”də çalışan hər kəs haqqında danışma tərzində özünü göstərir. Orada qazandığı təcrübə onun səyahətinin çox vacib bir hissəsi idi”, - deyə Arteta UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.
2025-ci ilin iyul ayının sonunda Gyökereş “Sportinq”dən Londonun “Arsenal”ına keçib. Hücumçu 2023-cü ilin iyulundan 2025-ci ilin iyuluna qədər Portuqaliya klubunda oynayıb.