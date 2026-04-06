Arbeloa “Bavariya”nın güclü tərəflərini açıqlayıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa Çempionlar Liqasının dörddəbir final oyunundan əvvəl “Bavariya”nın güclü tərəflərini vurğulayıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar arasında ilk oyun aprelin 7-də keçiriləcək.
“Onlar çox yaxşı hazırlanmış komandadır, şəxsiyyətləri və oyun tərzi dərhal nəzərə çarpır. Müdafiədə çox intizamlıdırlar və bütün oyunçularını inanılmaz dərəcədə yaxşı qayıtmağa məcbur edirlər. İnanılmaz dərəcədə sədaqətlə oynayırlar. Daha sonra topla, bəzi çox istedadlı oyunçuların köməyi ilə cinahlarda şanslar yaradırlar. Düşünürəm ki, onlar bir çox güclü tərəfləri olan çox balanslı bir komandadır. Kompani “Bavariya”da möhtəşəm iş gördüyünə görə bütün təriflərə layiqdir”, - deyə AS Arbeloanın sözlərini sitat gətirir.