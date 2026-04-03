Mbappe Fransanın əvəzinə, hansı milli komandanı seçəcəyini deyib

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe Fransada oynamasaydı, hansı milli komandanı seçəcəyi barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, hücumçunun Kamerun-Əlcəzair kökləri var.
“Mən Əlcəzair mədəniyyətindən daha çox Kamerun mədəniyyətində böyümüşəm, çünki ailəmin Kamerun tərəfinə daha yaxın idim. Amma illər keçdikcə, Əlcəzair ailəmə daha çox bağlı oldum. Və Əlcəzairə getmək istəyirəm, çünki orada heç vaxt olmamışam. Əslində istədiyim də budur. Hamı düşünür ki, mənim vecimə deyil, çünki orada heç vaxt olmamışam. Kamerunda çox olmuşam. Bəzilərimiz [ailəmdə] futbol oynayırıq. Mən Kamerunu seçərdim, İtanı [kiçik qardaşı] isə Əlcəzairdə oynamağa göndərərdim (gülür)”, - RMC Sport Mbappenin sözlərini sitat gətirir.