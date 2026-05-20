20 May 2026
AZ

Konqo azarkeşləri Ebola təhlükəsinə görə ABŞ-yə buraxılmaya bilər

Futbol
Xəbərlər
20 May 2026 12:05
173
Konqo azarkeşləri Ebola təhlükəsinə görə ABŞ-yə buraxılmaya bilər

Futbol üzrə Konqo Demokratik Respublikası millisinin azarkeşləri ABŞ-də keçiriləcək turnirə buraxılmaya bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ebola qızdırmasının yayılması fonunda tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən azarkeşlərin ölkəyə girişinə qadağa qoyulması ehtimal edilir.

Futbol üzrə Konqo millisi isə turnirdə iştirak etmək üçün ABŞ-yə səfər edə biləcək.

Qeyd edək ki, Konqo futbolçuları 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatına vəsiqə qazanıb. Komanda pley-off mərhələsinin finalında Yamaykanı 1:0 hesabı ilə məğlub edərək mundiala yüksəlib. Bu, ölkənin 1974-cü ildən sonra ilk dünya çempionatı olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”ın kapitanının milliyə çağırılmaması mütəxəssisləri ayağa qaldırb
12:59
Futbol

“Sabah”ın kapitanının milliyə çağırılmaması mütəxəssisləri ayağa qaldırb

Pokatilov ölkə xaricdə ən uğurlu futbolçu adlandırılıb
Emin Ağalarovun “Sea Breeze Arena”sı harada və hansı klub üçün tikilir? - ÖZƏL
11:35
Azərbaycan futbolu

Emin Ağalarovun “Sea Breeze Arena”sı harada və hansı klub üçün tikilir? - ÖZƏL

Yeni stadion 10 min tamaşaçı üçün nəzərdə tutulur
“Qarabağ”ın sabiq hücumçusunun “Pumas”da oyunu narahatlıq yaradıb - FOTO/VİDEO
11:22
Futbol

“Qarabağ”ın sabiq hücumçusunun “Pumas”da oyunu narahatlıq yaradıb - FOTO/VİDEO

“Flamenqo” prezidenti Juninyonu satdıqlarına peşman olub
Misli Premyer Liqasına vəsiqənin taleyi Sumqayıtda həll olunacaq - İDDİA
11:09
Futbol

Misli Premyer Liqasına vəsiqənin taleyi Sumqayıtda həll olunacaq - İDDİA

“Qəbələ” I Liqada ikinci yerin sahibi ilə üz-üzə gələcək
Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar
10:35
Qadın futbolu

Aysu Əsədovaya ağır cəza: UEFA-dan üç oyunluq qərar - FOTO

Azərbaycan millisinin futbolçusu Gürcüstanla oyundakı epizoda görə diskvalifikasiya olunub
Runi bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisinin adını açıqlayıb
10:24
Futbol

Runi bütün dövrlərin ən yaxşı məşqçisinin adını açıqlayıb

Siyahıda Qvardiola da var

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər