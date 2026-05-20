Emin Ağalarovun “Sea Breeze Arena”sı harada və hansı klub üçün tikilir? - ÖZƏL

Azərbaycanda inşa ediləcək yeni stadionun hansı klub üçün nəzərdə tutulacağı ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

İdman.Biz-in əldə etdiyi məlumata görə, Mərdəkan qəsəbəsində tikilməsi planlaşdırılan stadionun "Şəfa" FK üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir.

Stadionun “Sea Breeze Arena” adlandırılması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, bununla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

Xatırladaq ki, “Sea Breeze” layihəsinin təsisçisi tanınmış iş adamı Emin Ağalarovdur. Bakı şəhərinin Nardaran qəsəbəsi ərazisində yerləşən kurort kompleksi 500 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Buraya onlarla layihə, restoran və ictimai obyektlər, çimərlik zonaları, hovuzlar və geniş yaşıl ərazilər daxildir.

Məlumata görə, “Sea Breeze”lə birgə müqavilə bağlayaraq bu layihəni həyata keçirəcək şirkətin prezidenti Sərdar Salmanzadə futbol cameasında tanınan simalardandır və vaxtilə “Şəfa”nın aşağı yaş qruplarında çıxış edib, daha sonra klubun əsas komandasının da formasını geyinib. O, müxtəlif dövrlərdə “Şəfa” və “Ramana” klublarına da rəhbərlik edib. Yeni stadionun təxminən 10 min tamaşaçı tutumuna malik olması nəzərdə tutulur.

Yusif Sadıqlı
İdman.Biz
