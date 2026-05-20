Misli Premyer Liqasına vəsiqənin taleyi Sumqayıtda həll olunacaq

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasına vəsiqə uğrunda pley-off oyununun keçiriləcəyi stadion bəlli olub.
İdman.Biz bu barədə Sport24.az-a istinadən məlumat verib.
Məlumatda qeyd olunur ki, həlledici qarşılaşma Sumqayıt şəhərində, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutacaq.
Misli Premyer Liqasında 11-ci yerin sahibi olan “Qəbələ”nin rəqibi bilinməsə də, matçın Sumqayıtda keçiriləcəyi dəqiqdir.
Qeyd edək ki, “Qəbələ” I Liqada ikinci yerin sahibi ilə üz-üzə gələcək. Aşağı dəstədə “Səbail” 50 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. “Mingəçevir” 48 xalla üçüncüdür. I Liqanın sonuncu turunda bölgə təmsilçisi “dənizçilər”i qəbul edəcək. Oyun mayın 21-də keçiriləcək.