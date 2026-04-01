“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

“Çelsi” və “Liverpul” “Monako”nun 22 yaşlı yarımmüdafiəçisi Lamin Kamaranı izləyir.
Mənbənin məlumatına görə, “Monako”lular oyunçunu satmağı düşünməyə hazırdırlar, lakin onu minimum 65-75 milyon avro dəyərində qiymətləndirirlər. Kamaranın müqaviləsində sərbəst buraxılma bəndi yoxdur. Lakin “Monako” onu dərhal satmaq istəmir, çünki onun dəyərinin daha da arta biləcəyinə inanırlar.
TEAMtalk daha əvvəl “Mançester Yunayted”in seneqallı yarımmüdafiəçi ilə maraqlandığını bildirmişdi.
Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 25 oyunda meydana çıxıb və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın verdiyi məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.