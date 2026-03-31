“Nyukasl”ın baş direktoru: “Müqaviləsi olan oyunçu bizim şərtlərimizlə ayrılacaq”

“Nyukasl Yunayted”in baş direktoru Devid Hopkinson yarımmüdafiəçi Sandro Tonalinin başqa bir kluba keçə biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl oyunçunun “Mançester Yunayted”, “Mançester Siti” və ya “Arsenal”a keçə biləcəyi bildirilirdi.
“Oyunçuların gedişi ilə bağlı ümumi strategiyamız yoxdur. Oyunçuların bu yay nə etmək istəyə biləcəyini və ya istəmədiyini diqqətlə nəzərdən keçiririk. Lakin İsak kimi bir vəziyyət yenidən baş verərsə, müqaviləsi olan hər hansı bir oyunçu bizim şərtlərimizlə ayrılacaq və biz bunun klub üçün yarada biləcəyi imkanları maksimum dərəcədə artıracağıq.
Gələcəkdə strategiyamız gəlirli almaq və gəlirli satmaqdır. Gəlirli almaq mütləq maksimum məbləği xərcləmək demək deyil. Bu, kluba ən böyük dəyər gətirən oyunçuları axtarmaq deməkdir, onlara ödənilən qiyməti deyil.
Buna görə də öz oyunçularımızı inkişaf etdirmək, bazarda imkanlar axtarmaq və ödəyə biləcəyimiz qiymət aralığında sahib olduğumuz imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etməyimizi təmin etmək də daxil olmaqla müxtəlif metodlardan istifadə etməliyik”, - Hopkinson “Sky Sports”a bildirib.