Kukurelya “Real Madrid”ə keçməklə saçını kəsdirmək arasında seçim edib

31 Mart 2026 23:31
“Çelsi”nin müdafiəçisi və “Barselona” akademiyasının məzunu Mark Kukurelya İspaniya qarşıdan gələn dünya çempionatını qazansaydı, nə etməyə hazır olacağı barədə sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, 27 yaşlı futbolçu 2012-ci ildən 2020-ci ilə qədər “Barselona”da oynayıb.

Kukurelya qeyd edib ki, İspaniya dünya çempionatını qazansa belə, saçını qırxdırmayacaq.

“Xeyr, saçlarım mənim üçün müqəddəsdir”, - Kukurelya deyib.

Lakin oyunçu “Real Madrid”ə keçməklə saç kəsimi arasında fərqli seçim edib. Belə ki, Kukurelya “Real”a keçmək naminə saçını keçəl qırxdırmağa belə hazır olduğunu bildirib

Kukurelya 2022-ci ilin yayından “Çelsi”dədir. 2024-cü ilin yayında İspaniya ilə Avropa çempionu olub.

