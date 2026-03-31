Türkiyənin U-21 komandasının məşqçisi birbaşa oyundan reanimasiyaya aparılıb

Türkiyənin 21 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasının məşqçisi Egemen Korkmaz UEFA Avropa 21 yaşadək futbolçular çempionatının seçmə mərhələsində Xorvatiya ilə oyun zamanı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 32-ci dəqiqədə dayandırılıb və yenidən planlaşdırılıb.
Korkmaz hakimin Türkiyə millisinin oyunçusunu meydandan qovmaq qərarına etiraz edərkən ayağı sürüşüb və yıxılıb. O, yıxılarkən başı yerə dəyib və huşunu itirib. Korkmaz təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Xəstəxanaya gedərkən məşqçi yenidən huşunu itirib.
Mediada yayılan məlumatlara görə, Korkmaz artıq özünə gəlib və həyatı təhlükədə deyil. Oyunun yeni tarixi daha sonra açıqlanacaq.