UEFA Millətlər Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında C və D divizionlarının son iki iştirakçısını müəyyənləşdirmək üçün pley-off oyunlarının cavab qarşılaşmaları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Latviya millisi Cəbəllüttariqlə, Lüksemburq yığması isə Malta ilə qarşılaşacaq.
Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.
Martın 26-da baş tutan Cəbəllüttariq - Latviya oyunu 0:1, Malta - Lüksemburq oyunu isə 0:2 hesabı ilə bitib.
Qeyd edək ki, Cəbəllüttariq - Latviya matçının qalibi C liqasının ikinci, məğlubu D liqasının birinci qrupunda çıxış edəcək. Malta - Lüksemburq oyunun qalibi C liqasının dördüncü, məğlubu isə D liqasının birinci qrupunda mübarizə aparacaq.