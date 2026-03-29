Hakimlər komitəsi “Real”ın Valverde görə apellyasiya şikayətini rədd edib

İspaniya Hakimlər komitəsi İspaniya La Liqasının 29-cu turunda “Atletiko Madrid”ə qarşı oyunda (3:2) yarımmüdafiəçi Federiko Valverdenin meydandan qovulması ilə bağlı “Real Madrid”in apellyasiya şikayətini rədd edib.
Apelyasiya qurumu “Los Blancos”un dəlillərinin oyunçunun ilkin bir oyunluq cəzasını ləğv etmək üçün yetərli olmadığı qənaətinə gəlib. Buna görə də Valverde “Real Madrid”in La Liqada 30-cu turda “Malyorka”ya qarşı oyununu buraxacaq.