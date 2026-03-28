Klopp Salahla arasındakı fikir ayrılıqlarından danışıb

“Liverpul”un keçmiş baş məşqçisi Yurgen Klopp, oyunçunun klubdan ayrılmasının fonunda Məhəmməd Salahla münasibətlərindən danışıb.
İdman.Biz-in BBC-yə istinadən məlumatına görə, məşqçi aralarında fikir ayrılıqlarının olduğunu etiraf edib, lakin onların konstruktiv olduğunu vurğulayıb.
“Bu yaxınlarda yazışmışıq. Fikir ayrılıqlarımız olub, amma həmişə düzgün səbəblərdən. İndi hər şey yaxşıdır, xüsusən də geriyə baxanda - hətta daha da yaxşı. Və hər ikimiz bu inanılmaz səyahətin bir hissəsi olduğumuz üçün çox xoşbəxtik”, - deyə Klopp bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, ayrılma təbii bir prosesdir.
“İndi Salah istədiyi yerə gedə bilər və klub başqa oyunçular tapa bilər. Bu, tamamilə normaldır”, - deyə alman mütəxəssis əlavə edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Salah 2025/2026 mövsümünün sonunda “Liverpul”dan ayrılacaq. Komanda hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində beşinci yerdədir.