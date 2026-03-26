Karlo Ançelotti Neymarın Braziliya millisinə dəvət olunması ilə bağlı çağırışlara cavab verib

26 Mart 2026 07:17
Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti futbol ictimaiyyətinin bəzi üzvlərinin DÇ-2026 üçün yığmanın yekun heyətinə “Santos”un hücumçusu Neymarı daxil etmək tələblərinə cavab verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, məşqçi daha əvvəl oyunçunu qarşıdan gələn yoldaşlıq oyunları üçün heyətdən kənarlaşdırmışdı.

“Hər şeyi görürəm və eşidirəm. Amma mənim işim qərar verməkdir. Hər kəsin öz fikrini bildirməsi tamamilə normaldır, çünki futbolda universal həqiqət yoxdur. Hər kəs öz fikrini deyə bilər, çünki futbol dəqiq elm deyil. Hər kəsin öz fikri var və mən hər kəsin fikrinə hörmət etməliyəm.

Xüsusilə burada olmayan oyunçulara hörmət etdiyim üçün heç bir işarə vermək istəmirəm (gülür). Bu qərarı may ayında verəcəyəm, amma ümumilikdə üç qapıçı artıq dəqiqləşdirilib.

Müdafiəçilər az-çox dəqiqləşdirilib. Bu təlim-məşq toplanışı üçün üç yeni oyunçumuz var: Leo Pereira, Bremer və [Rocer] İbanes. Onların fiziki hazırlığını deyil, komandaya necə uyğunlaşdıqlarını qiymətləndirmək istəyirik. Onların hamısında dünya çempionatında oynamaq üçün lazım olan hər şey var. Özümüzlə dörd və ya beş oyunçu götürəcəyik, nəzərə alsaq ki, onlardan biri sağ cinah müdafiəçisi kimi oynaya bilər", - deyə ESPN Ançelottinin sözlərini sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem”in Romero ilə müqaviləsində La Liqa klubları üçün xüsusi bənd var
08:12
Dünya futbolu

“Tottenhem”in Romero ilə müqaviləsində La Liqa klubları üçün xüsusi bənd var

Romeronun “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir
“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə
06:11
Dünya futbolu

“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə

Postekoqlu ötən ilin payızında “Forest”ə rəhbərlik edib
FIFA DÇ-2026-ya gedəcək komandalar üçün viza şərtlərinin sadələşdirilməsinə çalışır
05:19
Dünya futbolu

FIFA DÇ-2026-ya gedəcək komandalar üçün viza şərtlərinin sadələşdirilməsinə çalışır

Dünya çempionatı yayda ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək
MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır
04:14
Dünya futbolu

MLS-in iki aparıcı klubu bu yay Kazemironu transfer etməkdə maraqlıdır

“The Athletic”dən Tom Bogertin sosial media hesabında verdiyi məlumata görə, iki MLS klubu – “İnter Mayami” və “Los Anceles Qalaksi” 34 yaşlı “Mançester Yunayted2in yarımmüdafiəçisi Kazemiro ilə ciddi maraqlanır. İdman.Biz bildirir ki, “Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda azad agent olacaq.

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Vinisius: “Neymar milli komandaya qayıtmaq üçün əlindən gələni edir”
02:07
Dünya futbolu

Vinisius: “Neymar milli komandaya qayıtmaq üçün əlindən gələni edir”

Neymar Fransa və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyunları üçün heyətə daxil edilməyib

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək
Milliyə çağırılmayan Neymar həftəsonu vaxtını poker oynamaqla keçirib
24 Mart 06:05
Dünya futbolu

Milliyə çağırılmayan Neymar həftəsonu vaxtını poker oynamaqla keçirib

Neymar hazırda poker turnirində iştirak edir