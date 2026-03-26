“Tottenhem”in Romero ilə müqaviləsində La Liqa klubları üçün xüsusi bənd var

“Tottenhem”in mərkəz müdafiəçisi Kristian Romeronun müqaviləsində “Real Madrid” və “Atletiko Madrid”ə aid xüsusi bənd var.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem” ötən yay argentinalı futbolçunu transfer etməyə çalışıb və bu səylər qarşıdakı transfer pəncərəsində də davam edə bilər.
London klubu oyunçunu 70 milyon avro dəyərində qiymətləndirir, lakin Romero “Tottenhem”lə müqaviləsində “Atletiko” üçün transfer dəyərinin 60 milyon avro olduğunu qeyd edib. Müdafiəçinin özünün də Dieqo Simeonenin komandasına qoşulmaqda maraqlı olduğu bildirilir, lakin oyunçunun peşəkar keyfiyyətlərinə də dəyər verən “Real Madrid” vəziyyəti diqqətlə izləyir.
Romeronun “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.