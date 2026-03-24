“Orlando Siti”də Qrizmannın transferi ilə bağlı açıqlama veriblər

“Orlando Siti”nın sahibi və idarə heyətinin sədri Mark Uilf, 2018-ci il dünya çempionu Antuan Qrizmannın kluba transferi ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, “Atletiko Madrid”in hücumçusu MLS klubu ilə 2026-cı ilin yayında başlayacaq müqavilə imzalayıb.
“Qrizmann öz nəslinin ən istedadlı, uğurlu və nüfuzlu oyunçularından biridir və onun “Orlando Siti”ni seçmək qərarı klubumuzun missiyasını və mədəniyyətini əks etdirir.
Məqsədimiz ildən-ilə çempionluq səviyyəsinə çatan bir heyət qurmaqdır və Antuan kimi dünya səviyyəli bir oyunçunun alınması bu öhdəliyi və klubun nələrə nail ola biləcəyinə olan inamımızı bir daha təsdiqləyir", - Uilf “Orlando Siti”nin rəsmi saytına verdiyi müsahibədə bildirib.