24 Mart 2026
Antuan Qrizmann "Orlando Siti"yə keçib

24 Mart 2026 18:37
Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib

MLS klubu “Orlando Siti”, “Atletiko Madrid”in hücumçusu, 2018-ci il dünya çempionatının qalibi Antuan Qrizmannla müqavilə imzaladığını elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Orlando klubunun mətbuat xidməti məlumat verib.

“Antuanın “Orlando Siti”yə gəlişi təkcə klubumuz üçün deyil, həm də şəhərimiz, azarkeşlərimiz və liqa üçün əlamətdar bir andır”, - deyə “Orlando Siti”nin sahibi və sədri Mark Vilf komandanın rəsmi saytına verdiyi müsahibədə bildirib.

Oyunçunun müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayında başlayacaq və 2027-28 mövsümü boyunca davam edəcək və əlavə bir il uzatmaq imkanı olacaq.

