Antuan Qrizmann “Orlando Siti”yə keçib

MLS klubu “Orlando Siti”, “Atletiko Madrid”in hücumçusu, 2018-ci il dünya çempionatının qalibi Antuan Qrizmannla müqavilə imzaladığını elan edib.
“Antuanın “Orlando Siti”yə gəlişi təkcə klubumuz üçün deyil, həm də şəhərimiz, azarkeşlərimiz və liqa üçün əlamətdar bir andır”, - deyə “Orlando Siti”nin sahibi və sədri Mark Vilf komandanın rəsmi saytına verdiyi müsahibədə bildirib.
Oyunçunun müqaviləsi 2026-cı ilin iyul ayında başlayacaq və 2027-28 mövsümü boyunca davam edəcək və əlavə bir il uzatmaq imkanı olacaq.