“Tottenhem”in baş məşqçisinə itki üz verib

“Tottenhem Hotspur”un baş məşqçisi İqor Tudorun atası Mario Tudor vəfat edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə "Tottenhem"in sosial media saytı X məlumat yayıb.
Məşqçi bu xəbəri komandasının İngiltərə Premyer Liqasının 31-ci turunda “Nottingem Forest”ə 3:0 hesabı ilə məğlub olmasından sonra öyrənib. Məşqçi ailə səbəblərinə görə oyundan sonrakı mətbuat konfransında iştirak etməyib; onun köməkçisi Bruno Saltor onun yerinə mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.
“Tottenhem” sosial mediada menecerə başsağlığı verib və ailəsinə dəstək olub.
London komandası hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 30 xalla 17-ci yerdədir.