19 Mart 2026
“Ozgon” klubunun hücumçu: “Azərbaycan yeməkləri üçün darıxıram”

19 Mart 2026 14:52
“Legioner həyatı həqiqətən də asan deyil”.

Bunu ötən yaydan Qırğızıstanın “Ozgon” klubunda çıxış edən Orxan Əliyev futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Qırğızıstanda karyeranız necə gedir? Gözləntilərinizi doğrulda bilmisinizmi?

– Ümumilikdə hər şey yaxşıdır. İlk vaxtlar müəyyən çətinliklər olsa da, indi artıq komandaya və mühitə tam uyğunlaşmışam. Gözləntilərin böyük hissəsini doğrulda bilmişəm və öz performansımdan razıyam.

– Ən çox hansı məqamlar sizi çətinə saldı?

– Mənim üçün o qədər də çətin olmadı, çünki artıq yarım ildir ki, bu liqada oynayıram. Komandada məni yaxşı qarşıladılar və tez bir zamanda hər şeyə öyrəşdim.

– Qırğızıstan çempionatının səviyyəsini necə qiymətləndirərdiniz? Azərbaycan Premyer Liqası ilə müqayisədə fərqlər nələrdir?

– Qırğızıstan çempionatının səviyyəsi pis deyil, amma Azərbaycan Premyer Liqası ilə müqayisədə bir qədər fərqlər var. Azərbaycanda taktiki oyun inkişaf edib, burada isə daha çox fiziki gücə üstünlük verilir.

– Legioner həyatı çox futbolçu üçün asan olmur. Siz Qırğızıstanda dil, mentalitet və yaşam tərzinə necə uyğunlaşdınız? Orada sizə qarşı münasibət necədir?

– Legioner həyatı həqiqətən də asan deyil. Amma mən dil baxımından tez uyğunlaşdım, komanda yoldaşlarım və klub da mənə çox kömək oldu. Mentalitet baxımından da böyük fərq yoxdur, ona görə adaptasiya prosesi çox uzun çəkmədi. Ümumilikdə mənə münasibət çox yaxşıdır.

– Qırğızıstan mətbəxi ilə aranız necədir? Azərbaycan yeməkləri üçün darıxırsınız?

– Maraqlı yeməkləri var. Amma təbii ki, Azərbaycan yeməkləri üçün darıxıram. Xüsusilə ev yeməklərinin dadı tamam başqadır.

– Gələcəyinizlə bağlı planınız nədir: Qırğızıstanda qalmaq, yoxsa Avropaya keçid? Bu mövsüm başqa klublardan, xüsusilə Azərbaycandan təklif almısınız?

– konkret qərar verməmişəm. Hazırda diqqətimi bu mövsümə yönəltmişəm. Amma təbii ki, gələcəkdə daha yüksək səviyyəli liqalarda oynamaq istəyərəm. Müəyyən təkliflər olub, o cümlədən Azərbaycandan da maraqlanan klublar var, amma hələlik rəsmi bir şey yoxdur.

– Bu yaxınlarda Qırğızıstan “Neftçi”nə qarşı qol vurmağınız diqqət çəkdi. Sanki bu komanda sizə “uğurlu rəqib”dir. Fərqli ölkələrdən olsa da, vaxtilə Azərbaycanda “Neftçi”yə qarşı bütün oyunlarda qol vururdunuz. Bu ad əlavə motivasiyadır, yoxsa sadəcə təsadüf?

– “Neftçi” qol vurmağım artıq maraqlı tendensiyaya çevrilib. Düşünürəm ki, bu, bir az təsadüf, bir az da motivasiya ilə bağlıdır. Bu komandaya qarşı oynayanda daha istəkli oluram və bu da özünü nəticədə göstərir.

– Azərbaycan Premyer Liqasını izləyə bilirsiniz? “Sabah”ın çempionluq şansını necə görürsünüz?

– İmkan olduqca izləyirəm. “Sabah”ın bu mövsüm çempionluq şansı yaxşı görünür. Komanda stabil çıxış edir və sona qədər mübarizə aparacaq gücdədir.

– Keçmiş klubunuz “Turan Tovuz” avrokuboklar uğrunda mübarizə aparır. Sizcə, mövsümün sonunda hansı komandalar Azərbaycanı qitə yarışlarında təmsil edəcək?

– “Turan Tovuz”un bu mübarizənin içində olması sevindiricidir. Düşünürəm ki, mövsümün sonunda Azərbaycanı Avropada təmsil edəcək komandalar arasında ənənəvi güclülərlə yanaşı sürpriz komandalar da ola bilər.

– Bu mövsüm yaxşı formadasınız. Artıq millidən dəvət gözləyirsinizmi? Özünüzü yığmaya hazır hesab edirsiniz?

– Bu mövsüm formam yaxşıdır və əlbəttə ki, millidən dəvət almaq istərdim. Özümü yığmaya hazır hesab edirəm və şans verilsə, ən yaxşısını etməyə çalışaram.

– Qırğızıstanda oynamaq azərbaycanlı futbolçular üçün nə dərəcədə uyğun variantdır? Ora getmək istəyənlərə nə məsləhət verərdiniz?

– Maraqlı və faydalı təcrübə ola bilər. Bura gəlmək istəyənlərə məsləhətim odur ki, səbirli olsunlar və ilk çətinliklərdən çəkinməsinlər. Uğur qazanmaq üçün bu yolu keçmək çox vacibdir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vinisius Junior UEFA Çempionlar Liqasında rekord qırdı
13:22
Dünya futbolu

Vinisius Junior UEFA Çempionlar Liqasında rekord qırdı

Braziliyalı futbolçu dubl sayına görə artıq Luis Suares və Ueyn Runidən öndədir
Virts “Liverpul”un rekordunu yenilədi
10:52
Futbol

Virts “Liverpul”un rekordunu yenilədi

Almaniyalı yarımmüdafiəçi Çempionlar Liqasında klub tarixində ən yaxşı göstəriciyə imza atıb
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq
10:37
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO
10:22
Futbol

Messi karyerasında 900-cü qolunu vurdu - VİDEO

Messi-Ronaldu rəqabəti davam edir
U-19 yığmasının AÇ seçmə mərhələsi heyəti müəyyənləşdi: “Barselona”nın oyunçusu millidə
10:13
Futbol

U-19 yığmasının AÇ seçmə mərhələsi heyəti müəyyənləşdi: “Barselona”nın oyunçusu millidə

Komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək
UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir
10:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: 1/4 final mərhələsinə yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib