Kolbi Kovinqton UFC-də karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb

Üçqat UFC tituluna iddialı Kolbi Kovinqton yaxın gələcəkdə liqadan karyerasını bitirmək planlarını açıqlayıb.
“Düşünürəm ki, təxminən bir il sonra UFC-dən ayrılacağam. Yaşlı yaşda başıma çoxlu yumruq vurdurmaq istəmirəm. Bədənim əvvəlki kimi deyil və maddələr mübadiləm də yaxşı bərpa olunmur. Gündə iki və ya üç dəfə məşq edəndə sağalma 20 yaşımda olduğum kimi olmur. Buna görə də özümü növbəti il və ya il yarım ərzində təqaüdə çıxacağımı düşünürəm.
Güləşlə daha altı, yeddi və ya səkkiz il məşğul ola bilərəm, çünki bu, daha az təsirlidir”, - Kovinqton “N3on”a verdiyi müsahibədə bildirib.