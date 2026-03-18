18 Mart 2026 23:47
Kolbi Kovinqton UFC-də karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb

Üçqat UFC tituluna iddialı Kolbi Kovinqton yaxın gələcəkdə liqadan karyerasını bitirmək planlarını açıqlayıb.

“Düşünürəm ki, təxminən bir il sonra UFC-dən ayrılacağam. Yaşlı yaşda başıma çoxlu yumruq vurdurmaq istəmirəm. Bədənim əvvəlki kimi deyil və maddələr mübadiləm də yaxşı bərpa olunmur. Gündə iki və ya üç dəfə məşq edəndə sağalma 20 yaşımda olduğum kimi olmur. Buna görə də özümü növbəti il və ya il yarım ərzində təqaüdə çıxacağımı düşünürəm.

Güləşlə daha altı, yeddi və ya səkkiz il məşğul ola bilərəm, çünki bu, daha az təsirlidir”, - Kovinqton “N3on”a verdiyi müsahibədə bildirib.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”nın qapıçısı iki-üç həftə meydanlardan kənarda qalacaq
01:04
Dünya futbolu

“Barselona”nın qapıçısı iki-üç həftə meydanlardan kənarda qalacaq

“Barselona”nın qapıçısı ayağından zədə alıb
Bredli Barkola ciddi zədə alıb və növbəti bir neçə oyunu buraxacaq
00:45
Dünya futbolu

Bredli Barkola ciddi zədə alıb və növbəti bir neçə oyunu buraxacaq

Paris klubu Barkolanın qarşıdakı həftələrdə oynaya bilməyəcəyini təsdiqləyib
Lamin Yamal Çempionlar Liqasında 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib
00:26
Dünya futbolu

Lamin Yamal Çempionlar Liqasında 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib

Yamal Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ikinci oyununda fərqlənib
Robert Levandovski Çempionlar Liqasında 109 qol vurub
00:07
Dünya futbolu

Robert Levandovski Çempionlar Liqasında 109 qol vurub

Robert bu göstəriciyə görə Ronaldu və Messidən geri qalır
UEFA Çempionlar Liqası: “Barselona” “Nyukasl”ı məhv edərək növbəti mərhələyə yüksəlib
18 Mart 23:43
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Barselona” “Nyukasl”ı məhv edərək növbəti mərhələyə yüksəlib - YENİLƏNİR + VİDEO

İki komanda arasındakı ilk görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb
Neymar: “Braziliya millisində son ilim olub-olmadığını deyə bilmərəm”
18 Mart 23:31
Dünya futbolu

Neymar: “Braziliya millisində son ilim olub-olmadığını deyə bilmərəm”

Qarşıdakı yoldaşlıq oyunlarında Braziliya millisi Fransa (26 mart) və Xorvatiya (1 aprel) ilə oynayacaq

Ən çox oxunanlar

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib