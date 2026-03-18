19 Mart 2026
Neymar: “Braziliya millisində son ilim olub-olmadığını deyə bilmərəm”

18 Mart 2026 23:31
Neymar: “Braziliya millisində son ilim olub-olmadığını deyə bilmərəm”

“Santos”un hücumçusu Neymar milli komandadan mümkün karyerasını başa vurması kontekstində DÇ-2026 haqqında danışıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Braziliyanın baş məşqçisi Karlo Ançelotti daha əvvəl oyunçunu qarşıdakı yoldaşlıq oyunları üçün milli komandanın heyətinə daxil etməmişdi.

“Bu, mənim son dünya çempionatımdır... Hətta bunun milli komandada son ilim olub-olmadığını da deyə bilmərəm. Karyeram sona çatır, etiraf etməliyəm. Həmişə sevdiklərimə xatırladıram: “Bacardığınız qədər zövq alın, çünki bir gün o, bitəcək”, - Neymar bildirib.

Qarşıdakı yoldaşlıq oyunlarında Braziliya millisi Fransa (26 mart) və Xorvatiya (1 aprel) ilə oynayacaq.

