La Liqa: “Barselona” və “Real” səfərdə “Sevilya” və “Elçe” ilə qarşılaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

28-ci tur La Liqa matçları çərçivəsində iki nəhəng klub çempionluq yarışında mühüm görüşlər keçirir.
İdman.Biz-in məlumatına görə, son turlarda “Barselona” “Real”dan xal fərqini artırmağa müvəffəq olub, amma mövsüm ərzində “Real” da bu fərqi aradan qaldıraraq liderliyə yüksələ bilib.
Üçüncü yer uğrunda mübarizə
28-ci turun ilk matçlarından sonra “Vilyarreal” “Alaves” ilə səfər oyununda 1:1 hesabı ilə heç-heçə edərək 55 xalla üçüncü pilləyə yüksəlib. Bir xal geridə isə “Atletiko” 54 xalla dördüncü sıradadır.
“Real Madrid” - “Elçe” (14 mart)
“Real” ev oyununda “Elçe”ni qəbul edəcək və “Barselona” ilə xal fərqini artırmamağa çalışacaq. Alvaro Arbeloanın komandası 27 turdan sonra 63 xalla ikinci yerdədir, “Elçe” isə 26 xalla 17-ci sırada və düşmə zonasından çıxış üçün mübarizə aparır.
Tur üçün vəziyyət aydındır: qələbə “Real”ın liderlə fərqini azaldacaq və müvəqqəti üstünlük təmin edəcək.
Qeyd edək ki, həftə içi “Real” Çempionlar Liqasında “Mançester Siti”ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib və indi diqqətini La Liqa matçına yönəldir. Öncəki turun qarşılaşmasında isə “Selta”ya qarşı 2:1 qələbə qazanan Madrid komandasında Uruguay millisinin yarımmüdafiəçisi Federico Valverde diqqət mərkəzindədir və komandaya məhsuldar oyunlar gətirir.
Lakin “Real”ın heyətində problem də var: müdafiəçi Ferlan Mendi əzələ zədəsi səbəbindən yaxın oyunları buraxacaq, buna görə də sol cinah müdafiəsində dəyişikliklər gözlənilir.
“Barselona” - “Sevilya” (15 mart)
28-ci turun əsas oyunlarından biri “Kamp Nou”da keçiriləcək. Hansi Flikin komandası “Real” ilə xal fərqini qorumağa çalışacaq. “Barselona” liderdir – 67 xalla, “Sevilya” isə 31 xalla 14-cü sıradadır və daha çox alt pillələrə baxır.
Komandanın mövsümü çətin keçib: həftə içi Çempionlar Liqasında “Nyukasl” ilə 1:1 oynayaraq yalnız son dəqiqədə penalti ilə qurtulub. Ev oyunlarında isə Flik komandası bütün turnirlərdə ardıcıl qələbələrini davam etdirir, bu da “Sevilya” ilə qarşılaşmada onları favorit edir.
Maraqlı fiqurlar: əsas diqqət Lamine Yamalda olacaq. Gənc kanatçı komandanın hücumunda vacib simalardan biridir və onu Robert Levandovski və Rafinya dəstəkləyir.
28-ci turda digər oyunlar
13 mart
“Alaves” - “Vilyarreal” 1:1
14 mart
“Jirona” - “Atletik”
“Atletiko” - “Xetafe”
“Real Oviedo” - “Valensiya”
15 mart
“Malyorka” - “Espanyol”
“Betis” - “Selta”
“Real Sosyedad” - “Osasuna”
16 mart
“Rayo Vallecano” - “Levante”
La Liqa cədvəli (28-ci turun ilk matçlarından sonra)
“Barselona” - 67
“Real Madrid” - 63
“Vilyarreal” - 55
“Atletiko” - 54
“Betis” - 43
“Selta” - 40
“Espanyol” - 37
“Real Sosyedad” - 35
“Xetafe” - 35
“Atletik” - 35
“Osasuna” - 34
“Valensiya” - 32
“Rayo Vallecano” - 31
“Sevilya” - 31
“Jirona” - 31
“Alaves” - 28
“Elçe” - 26
“Malyorka” - 25
“Levante” - 22
“Real Oviedo” - 18.