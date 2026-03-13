Türkiyə Superliqası: “Fənərbağça” gözlənilmədən çempionatın autsayderinə məğlub olub

Türkiyə Superliqasında 26-cı turun iki oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, çempionatın autsayderi “Fatih Karagümrük” ikinci yerdə qərarlaşaın “Fənərbağça”nı qəbul edib.
Matç 2:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin qələbəi ilə yekunlaşıb.
Bu məğlubiyyətlə “Fənərbağça” lider “Qalatasaray”la aradakı xal fərqini azaltmaq üçün real şansı əldən verib. Hazırda “Fənərbağça” liderdən 4 xal geri qalır və 1 oyun çox keçirib. “Karagümrük”ün 17 xalı var.
Digər oyunda “Antalyaspor” öz meydançasında “Qaziantep”ə uduzub – 1:4.