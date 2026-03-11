“Barselona” Bastoni uğrunda mübarizəyə liderlik edir

“Barselona” “İnter”in mərkəz müdafiəçisi Alessandro Bastonini transfer etmək uğrunda mübarizədə liderlik edir.
İdman.Biz-in “TEAMtalk”a istinadən məlumatına görə, “Barselona”nın idman direktoru Deko və baş məşqçi Hans-Diter Flik Bastonini komandaya prioritet əlavə hesab edirlər.
Mənbənin məlumatına görə, Kataloniya klubu müvafiq məlumatları nəzərdən keçirib və Milan komandasının müdafiəçini 80 milyon avro dəyərində qiymətləndirməsinə baxmayaraq, razılaşmanın mümkün olduğu qənaətinə gəlib. Danışıqlar zamanı bu rəqəmin 100 milyon avroya qədər arta biləcəyi vurğulanır.
“Barselona”nın Bastoninin transferinə inamı oyunçunun nümayəndələri ilə müsbət ilkin danışıqlara əsaslanır, lakin maliyyə məhdudiyyətləri maneə yarada bilər.
İtalyan futbolçu bu mövsüm bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, oyunçunun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.