Lamin Yamal Çempionlar Liqasında tarix yazdı

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasınınnın hücumçusu Lamin Yamal Çempionlar Liqasında klubun yeni rekordunu müəyyənləşdirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Opta” statistik mərkəzinin məlumatına görə, Yamal “Barselona”nın avrokuboklar tarixində ən gec vurulan penalti qoluna imza atıb.
1/8 final mərhələsinin “Nyukasl”la (İngiltərə klubu) keçirilən ilk oyununda (1:1) Lamin matçın 96-cı dəqiqəsində 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
Xatırladaq ki, “Barselona” və “Nyukasl” arasındakı cavab qarşılaşması martın 18-də İspaniyada baş tutacaq.