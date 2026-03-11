11 Mart 2026
AZ

“Sabah”dan ən böyükhesablı ev qələbəsi və yubley qolu - YENİLƏNİB

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
11 Mart 2026 11:36
130
“Sabah”dan ən böyükhesablı ev qələbəsi və yubley qolu - YENİLƏNİB

“Sabah”ın futbolçusu Coy Lens Mikels Azərbaycan Premyer Liqası tarixində əlamətdar göstəriciyə imza atıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqası-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, almaniyalı hücumçu Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Qəbələ” ilə keçirilən və 7:1 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada dubla edərək yubiley - karyerasının 50-ci qolunu vurub.

Azərbaycanda yalnız “Sabah”ın formasını geyinən Coy Lens Mikels bu göstəriciyə 102-ci oyununda çatıb. O, ölkə çempionatları tarixində 50 və daha çox qol vuran 44-cü futbolçu olub. Coy Lens Mikels dən əvvəl cari mövsümdə Abdullah Zubir və Emin Mahmudov da bu siyahıya daxil olublar.

Hücumçu 2021/2022 mövsümündə 11, növbəti çempionatda 17, 2023/2024 mövsümündə 1, ötən mövsümdə 9 qol vurub. O, cari çempionatda isə artıq 12 dəfə fərqlənib.

Həmin qarşılaşma “Sabah” üçün də tarixi nəticələrlə yadda qalıb. Paytaxt təmsilçisi Premyer Liqada ən böyükhesablı ev qələbəsinə imza atıb. Bakı klubu 7:1 hesablı nəticə ilə həm də tarixində ən böyük fərqli qələbə rekordunu təkrarlayıb.

Buna qədər komandanın ən böyükhesablı uğuru 23 dekabr 2022-ci ildə səfərdə “Sumqayıt” üzərində qazanılan 6:0 hesablı qələbə idi. 2022/2023 mövsümündə əldə olunan həmin nəticəni “Sabah” bu dəfə doğma meydanda təkrarlamağı bacarıb.

Bununla yanaşı, “Sabah” cari mövsümün ən böyükhesablı qələbəsinin də təkrarlanmasına nail olub. Belə ki, turun əvvəlki oyununda “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan” üzərində 6:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

Rekordu təkrarlayan Bakı təmsilçisi mövsüm ərzində bir oyunda 7 qol vuran ilk komanda olub. “Sabah” eyni zamanda klub tarixində ilk dəfə Premyer Liqa matçında 7 dəfə fərqlənib.

10:44

“Sabah” Premyer Liqada 100-cü qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, “Qəbələ” ilə ev oyununa təsadüf edib.

Bakı klubu Azərbaycan Premyer Liqasının 23-cü turunda 7:1 hesabı ilə qalib gəlib.

2018/2019 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən “Sabah” 235-ci matçında 100-ə çatıb. Bu qələbələrdən 52-si evdə, 48-i səfərdə əldə olunub. Paytaxt təmsilçisi turnirin tarixində 100 və daha çox oyunda qalib gələn 14-cü komandadır.

Qeyd edək ki, “Sabah” ilk qələbəsini 2018-ci il avqustun 12-də həmin vaxt “Keşlə” adlanan indiki “Şamaxı” üzərində qazanıb - 1:0.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şamaxı” heyətini yeni yarımmüdafiəçi ilə gücləndirdi
11:53
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” heyətini yeni yarımmüdafiəçi ilə gücləndirdi

Rodriqo Fransisko Fernandes ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb
Vidadi Rzayev: “Neftçi” üçün mövsüm bitdi”
11:24
Azərbaycan futbolu

Vidadi Rzayev: “Neftçi” üçün mövsüm bitdi”

Sabiq yarımmüdafiəçi məşqçiyə zaman tanınmasını istəyir
Nəriman Axundzadə: “Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam” - YENİLƏNİB + VİDEO
11:12
Futbol

Nəriman Axundzadə: “Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam” - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan millisinin üzvü ABŞ-yə gəlişindən sonra ilk təəssüratlarını da bölüşüb
Region Liqasında pley-offun püşkü atılıb
10 Mart 22:01
Azərbaycan futbolu

Region Liqasında pley-offun püşkü atılıb

İştirakçı komandaların 1/4 final və yarımfinaldakı potensial rəqibləri də bəlli olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək
10 Mart 18:36
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

Daha əvvəl PFL “Turan Tovuz”a ev oyunlarını müvəqqəti olaraq “Azersun Arena”da keçirməyə icazə vermişdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb