10 Mart 2026
Region Liqasında pley-offun püşkü atılıb

10 Mart 2026 22:01
68
AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, AFFA-nın inzibati binasında baş tutan tədbirdə 1/8 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

Həmçinin iştirakçı komandaların 1/4 final və yarımfinaldakı potensial rəqibləri də bəlli olub.

1/8 finalın cütləri:

“Xəzər” (Ağcabədi) – “Qovlar”
“Zəngəzur” – “Viləş”
“Samur” – “Şirvanovka”
“Biləsuvar” – “Ağsu Siti”
“Mil” (Beyləqan) – “Ramana”
“Marafon” – “Qobustan”
“Şəfəq” – “Beyləqan”
“Bərdə” – “Lənkəran”

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları martın 14-15-də, cavab görüşləri isə 28-29-da keçiriləcək.

