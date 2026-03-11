11 Mart 2026
AZ

Aleksandr Qross “Bayer Leverkusen” akademiyasında təcrübə keçib

Futbol
Xəbərlər
11 Mart 2026 10:56
96
Aleksandr Qross “Bayer Leverkusen” akademiyasında təcrübə keçib

“Ordu” Futbol Klubunun məşqçisi Aleksandr Qross UEFA Pro lisenziyası üzrə təhsil proqramı çərçivəsində Almaniyanın aparıcı klublarından biri olan “Bayer Leverkusen” akademiyasında dörd günlük təcrübə proqramında iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, proqramın məqsədi Avropanın müasir futbol metodologiyası, akademiya idarəetmə sistemi və gənc futbolçuların fərdi inkişaf mexanizmlərini öyrənmək olub.

Təcrübə müddətində klubun mütəxəssisləri ilə fikir mübadiləsi aparılıb, müxtəlif yaş qruplarının məşq prosesləri izlənilib və akademiyanın iş prinsipləri ilə yaxından tanışlıq baş tutub.

Bu cür beynəlxalq təcrübə proqramları məşqçilərin peşəkar inkişafına və müasir futbol biliklərinin tətbiqinə mühüm töhfə verir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”dan ən böyükhesablı ev qələbəsi və yubley qolu - YENİLƏNİB
11:36
Azərbaycan futbolu

“Sabah”dan ən böyükhesablı ev qələbəsi və yubley qolu - YENİLƏNİB

Yeddi qolluq möhtəşəm qələbə və yubiley sevinci eyni oyuna təsadüf etdi

Vidadi Rzayev: “Neftçi” üçün mövsüm bitdi”
11:24
Azərbaycan futbolu

Vidadi Rzayev: “Neftçi” üçün mövsüm bitdi”

Sabiq yarımmüdafiəçi məşqçiyə zaman tanınmasını istəyir
Nəriman Axundzadə: “Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam” - YENİLƏNİB + VİDEO
11:12
Futbol

Nəriman Axundzadə: “Verdiyim qərarın doğru olduğunu sübut etməyə çalışacağam” - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan millisinin üzvü ABŞ-yə gəlişindən sonra ilk təəssüratlarını da bölüşüb
Lamin Yamal Çempionlar Liqasında tarix yazdı
10:32
Futbol

Lamin Yamal Çempionlar Liqasında tarix yazdı

“Barselona”nın gənc ulduzu son saniyə qolu ilə rekorda imza atıb
“Kolambus Kryu”: “Nəriman kluba yaxşı adaptasiya olur” - VİDEO
10:25
Futbol

“Kolambus Kryu”: “Nəriman kluba yaxşı adaptasiya olur” - VİDEO

Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun düşərgəsində ilk məşqinə çıxıb
Kimmix “Atalanta”nı darmadağın etdikləri oyundan danışdı
10:08
Futbol

Kimmix “Atalanta”nı darmadağın etdikləri oyundan danışdı

“Bavariya”nın kapitanı rəqib azarkeşlərin davranışına heyran qalıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb