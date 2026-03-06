“Mançester Yunayted” Onananın transferi üçün 45-50 milyon avro tələb edir

“Trabzonspor”un vitse-prezidenti Zeyat Kafkas yay transfer pəncərəsi öncəsi “Mançester Yunayted”in qapıçı Andre Onananın qiymətini qaldırdığını açıqlayıb.
“Mançester Yunayted”in Andre Onana təklifi 45-50 milyon avro olduğundan, prezidentimiz ictimaiyyəti “Trabzonspor”dakı vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb.
Düşünmürəm ki, bu məlumat Onanaya nəsə təsir göstərəcək. Çünki Andre, İngiltərədən olmasa belə, Avropa klubunda oynamağa davam etmək istəyir. Ailəsi də eyni fikirdədir”, - Günebakış Kafkasın sözlərini sitat gətirib.
Keçən yay mediada “Mançester Yunayted”in Onananı 30 milyon avroya qiymətləndirdiyi bildirilirdi.
29 yaşlı qapıçı sentyabr ayından bəri "Trabzonspor"da oynayır. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 12 milyon avrodur.