Donald Tramp: “Oğlum Messinin və Ronaldu adlı centlmenin böyük fanatıdır”

ABŞ Prezidenti Donald Tramp “İnter Mayami” komandasının MLS Kubokundakı qələbəsində Lionel Messini xüsusi qeyd edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 47-ci Prezidenti 2025-ci ilin noyabr ayında ilk MLS pley-off titulunu qazanan Florida komandasını Ağ Evdə qəbule edib. Messi ilk dəfə ABŞ dövlət başçısının rəsmi iqamətgahını ziyarət edib.
“Bu gün 2025 MLS Kubokunun qalibi “İnter Mayami” komandasını qarşılamaqdan məmnunuq. Əla iş görmüsüz.
Mənim üçün şərəfdir ki, heç bir ABŞ prezidenti demədiyi sözləri deyirəm: “Ağ Evə xoş gəlmisən, Lionel Messi”
Oğlum bu gün soruşdu: “Ata, Ağ Evə kimin gələcəyini bilirsən?” Mən dedim: “Xeyr. Mən çox məşğulam” (zalda gülüş - red). O dedi: “Messi!” O, sənin böyük fanatındır və səni görkəmli insan hesab edir. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm (Messiyə tərəf dönür - red).
Oğlum böyük futbol azarkeşidir. Messinin və Ronaldu adlı centlmenin böyük fanatıdır. İki böyük çempion, böyük idmançı. Öz işlərini sevən insanlar.
Sizi burada görmək Ağ Evdə hamımız üçün böyük şərəfdir", - Tramp deyib.