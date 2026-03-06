6 Mart 2026
AZ

Donald Tramp: “Oğlum Messinin və Ronaldu adlı centlmenin böyük fanatıdır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 09:08
83
Donald Tramp: “Oğlum Messinin və Ronaldu adlı centlmenin böyük fanatıdır”

ABŞ Prezidenti Donald Tramp “İnter Mayami” komandasının MLS Kubokundakı qələbəsində Lionel Messini xüsusi qeyd edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 47-ci Prezidenti 2025-ci ilin noyabr ayında ilk MLS pley-off titulunu qazanan Florida komandasını Ağ Evdə qəbule edib. Messi ilk dəfə ABŞ dövlət başçısının rəsmi iqamətgahını ziyarət edib.

“Bu gün 2025 MLS Kubokunun qalibi “İnter Mayami” komandasını qarşılamaqdan məmnunuq. Əla iş görmüsüz.
Mənim üçün şərəfdir ki, heç bir ABŞ prezidenti demədiyi sözləri deyirəm: “Ağ Evə xoş gəlmisən, Lionel Messi”

Oğlum bu gün soruşdu: “Ata, Ağ Evə kimin gələcəyini bilirsən?” Mən dedim: “Xeyr. Mən çox məşğulam” (zalda gülüş - red). O dedi: “Messi!” O, sənin böyük fanatındır və səni görkəmli insan hesab edir. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm (Messiyə tərəf dönür - red).

Oğlum böyük futbol azarkeşidir. Messinin və Ronaldu adlı centlmenin böyük fanatıdır. İki böyük çempion, böyük idmançı. Öz işlərini sevən insanlar.

Sizi burada görmək Ağ Evdə hamımız üçün böyük şərəfdir", - Tramp deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real” klubu 124 yaşını qeyd edir
09:32
Futbol

“Real” klubu 124 yaşını qeyd edir

Madrid klubu yarandığı gündən bəri dünya futbolunun zirvəsində qərarlaşıb
Laporta klub prezidenti olmasa, Flik “Barselona”dan ayrıla bilər – Plettenberq
08:10
Dünya futbolu

Laporta klub prezidenti olmasa, Flik “Barselona”dan ayrıla bilər – Plettenberq

Alman məşqçi “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmaqda maraqlıdır
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır
06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir
“Tottenhem” Premyer Liqada ardıcıl beş oyunda məğlub olur
04:14
Dünya futbolu

“Tottenhem” Premyer Liqada ardıcıl beş oyunda məğlub olur

Tomas Frankı əvəz edən Tudor Premyer Liqanın ilk üç oyununda uduzub
Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb
03:15
Dünya futbolu

Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb

Argentinalı futbolçu Trampın müşayiəti ilə tədbir zalına daxil olub
Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb
02:42
Dünya futbolu

Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb

“Lans”dan başqa, yarımfinalda “Strasburq”, “Nitsa” və “Tuluza” da yer alır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir