“Real” klubu 124 yaşını qeyd edir

Dünya futbolunun nəhənglərindən sayılan “Real Madrid” bu gün yaradılmasının 124-cü ildönümünü qeyd edir. 1902-ci ilin 6 mart tarixində əsası qoyulan Madrid təmsilçisi ötən müddət ərzində qazandığı uğurlarla adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Kral klubu” həm yerli, həm də beynəlxalq arenada mütləq rekordçu hesab olunur. Madridlilər İspaniya La Liqasında 36 dəfə çempionluq sevinci yaşayaraq bu göstəricidə liderliklərini qoruyurlar.
Klubun muzeyini bəzəyən digər mühüm kuboklar arasında 20 İspaniya Kuboku və 13 İspaniya Superkuboku yer alır. Beynəlxalq miqyasda isə “Real”ın hegemonluğu daha qabarıq hiss olunur. Madrid təmsilçisi 15 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olmaqla əlçatmaz bir rekorda imza atıb.
Milyonlarla azarkeşin sevgisini qazanan klubun hədəfi gələcək illərdə də nümayiş etdirdiyi futbolla tamaşaçıları heyran qoymağa davam etməkdir.