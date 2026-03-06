Kubok matçlarında azarkeş sayı təəccübləndirdi: İki oyuna cəmi 650 nəfər

Ötən gün Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarımfinal uğrunda baş tutan iki qarşılaşmanı ümumilikdə 650 tamaşaçı izləyib.
6000 nəfər azarkeş tutumu olan Yevlax şəhər stadionunda keçirilən və “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyununu tribunalardan 350 tərəfdar izləyib.
4500 nəfərlik Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan “Qəbələ” - “Sabah” duelində isə 300 tamaşaçı qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” “Kəpəz”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. “Sabah” isə “Qəbələ”ni penaltilər seriyasında üstələyib - 4:2.