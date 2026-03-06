6 Mart 2026
AZ

“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 11:44
82
“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb

Bizon Azərbaycan kubokunda yarımfinalçılar müəyyənləşib.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Qarabağ” 21-ci, “Zirə” 6-cı, “Sabah”la “Turan Tovuz” 2-ci dəfə 1/4 final səddini adlayıb.

“Şamaxı” ilə mübarizədən qalib ayrılan (1:2, 3:1) “Qarabağ” Azərbaycan kubokunun rekorduna şərik çıxıb. Ağdam klubu 21 dəfə finalın bir addımlığına qədər irəliləyən “Neftçi”yə çatıb.

İki matçın yekununda (0:0, 2:0) “Sumqayıt”ı üstələyən “Zirə” isə ən azı 6 dəfə yarımfinala yüksələn 7-ci komanda olub. Şərikli rekordçulardan başqa “Şamaxı” (12), “Qəbələ” (11), “Bakı” və “Xəzər Lənkəran” (hərəsi 8) da bunu bacarıb.

“Turan Tovuz” “Kəpəz”i (1:0, 2:0), “Sabah” “Qəbələ”ni (0:0, 3:3, pen.4:2) dayandırmaqla ən azı 2 dəfə yarımfinala yüksələn komandaların sayını 18-ə çatdırıb.

Qeyd edək ki, indiyədək 33 komanda 1/4 final səddini keçib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub
12:35
Futbol

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub

Bu topu rəqib qapısından Timoteuş Puxaç keçirib
VAR-da nadir hadisə: Burnu ilə ofsayta düşdü - VİDEO
12:23
Futbol

VAR-da nadir hadisə: Burnu ilə ofsayta düşdü - VİDEO

İsmayıl Sarrın qolu milimetrlik fərqlə ləğv edilib

“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı
12:20
Futbol

“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı

Azərbaycan kubokunda yalnız “Neftçi” (43) və MOİK (42) daha çox məğlub olub
Andres İnyesta Mərakeş yolunda: Danışıqlar davam edir
11:56
Futbol

Andres İnyesta Mərakeş yolunda: Danışıqlar davam edir

“Barselona”nın əfsanəsi hələ ki, son qərarını verməyib
Levandovski: “Böyük hücumçu olmağı akademiyada öyrətmirlər”
10:56
Futbol

Levandovski: “Böyük hücumçu olmağı akademiyada öyrətmirlər”

Polşalı hücumçu müasir futbol akademiyalarını tənqid edib
İqor Tudor: “İstefa barədə düşünmürəm”
10:44
Futbol

İqor Tudor: “İstefa barədə düşünmürəm”

“Tottenhem”in müvəqqəti baş məşqçisi təzyiqlərə cavab verib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir