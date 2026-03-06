Leandro Andrade “Qarabağ”ın heyətində 200-cü matçına çıxıb

6 Mart 2026
6 Mart 2026 13:39
“Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi Leandro Andrade komandanın heyətində yubiley oyununa çıxıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı futbolçu “köhlən atlar”ın formasında 200-cü matçını keçirib.

Onun yubileyi Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin “Şamaxı” ilə cavab görüşünə (3:1) təsadüf edib.

Andrade bu qarşılaşmalarda ümumilikdə 54 qola imza atıb. O, Premyer Liqada 126 (39 qol), Azərbaycan Kubokunda 18 (2 qol), avrokuboklarda isə 56 (13 qol) oyunda iştirak edib.

Qeyd edək ki, L.Andrade “Qarabağ”da 2021/2022 mövsümündə debüt edib.

