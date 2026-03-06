6 Mart 2026
AZ

“Araz-Naxçıvan”ın zədəli olan futbolçusunun vəziyyəti necədir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 14:15
88
“Araz-Naxçıvan”ın zədəli olan futbolçusunun vəziyyəti necədir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Misli Premyer Liqasının 22-ci turunda “Zirə” ilə oyunda zədələnən “Araz-Naxçıvan”ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi hesab edilmir.

Bu barədə İdman.Biz-ə klubun mətbuat katibi Mahal Məmmədov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, növbəti turda meydana çıxıb-çıxmayacağı baş məşqçi Andrey Demçenkonun qərarından asılı olacaq.

Eyni zamanda, “Araz-Naxçıvan”ın digər iki üzvü - Urfan Abbasov və Vanderson Melo - zədələrini sağaldaraq komandaya qoşulublar.

Qeyd edək ki, Naxçıvan təmsilçisi Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda səfərdə “Qarabağ”la üz-üzə gələcək.

Hazırda “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində 33 xalla beçinci pillədə qərarlaşıb. “Qarabağ” isə 46 xalla ikinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kubokunda mövsümdə ilk, tarixdə 35-ci penaltilər seriyası baş tutub
13:51
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kubokunda mövsümdə ilk, tarixdə 35-ci penaltilər seriyası baş tutub

“Sabah” turnirin tarixində ikinci dəfə penaltilər seriyasında qalib gəlib
Leandro Andrade “Qarabağ”ın heyətində 200-cü matçına çıxıb
13:39
Azərbaycan futbolu

Leandro Andrade “Qarabağ”ın heyətində 200-cü matçına çıxıb

O, “Qarabağ”da 2021/2022 mövsümündə debütünü edib
“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub
12:35
Futbol

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub

Bu topu rəqib qapısından Timoteuş Puxaç keçirib
“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı
12:20
Futbol

“Kəpəz” ölkə kubokunda 35-ci məğlubiyyətini aldı

Azərbaycan kubokunda yalnız “Neftçi” (43) və MOİK (42) daha çox məğlub olub
“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb
11:44
Futbol

“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb

İndiyədək 33 komanda 1/4 final səddini keçib
Kubok matçlarında azarkeş sayı təəccübləndirdi: İki oyuna cəmi 650 nəfər
10:20
Futbol

Kubok matçlarında azarkeş sayı təəccübləndirdi: İki oyuna cəmi 650 nəfər

Yevlaxda 350, Qəbələdə isə 300 tamaşaçı qeydə alınıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir