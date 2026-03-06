6 Mart 2026
AZ

“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 12:35
70
“Sabah” Azərbaycan Kubokunda səfər oyunlarında 25-ci qolunu vurub

Bizon Azərbaycan kubokunun 1/4 final mərhələsinin “Qəbələ” ilə cavab oyununda (3:3, pen. 4:2) vurulan ilk qol “Sabah” üçün yubiley xarakteri daşıyıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu turnirdə 25-ci səfər qoluna sevinib.

Bu topu rəqib qapısından Timoteuş Puxaç keçirib.

Paytaxt təmsilçisi buna 13-cü matçında nail olub. “Sabah” ölkə kubokuna rəqib meydanlarında 25 və ya daha çox qol vuran 15-ci komandadır.

Qol sayını 27-yə çatdıran “Sabah”ın orta məhsuldarlığı 2,07-yə bərabərdir. Bu, ən azı 3 səfər oyununa çıxan komandalar arasında ən yüksək göstəricidir.

Qeyd edək ki, “Sabah” kubokdakı ilk səfər qolunu 2018/19 mövsümündə 1/8 finalın “Ağsu” ilə qarşılaşmasında vurub – 3:0.

İdman.Biz
Məqalədə:

