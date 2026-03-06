İqor Tudor: “İstefa barədə düşünmürəm”

İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubunun baş məşqçisi İqor Tudor Premyer Liqada qeydə alınan uğursuz nəticələrdən sonra gələcəyi ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, xorvatiyalı mütəxəssis vəzifəsindən kənarlaşdırılma qorxusunun olmadığını vurğulayıb. Tudor işinə fokuslandığını deyib.
“İstefa verilmək təhlükəsi? Mən bu istiqamətdə düşünmürəm. Yerinə yetirməli olduğum işim var və vəssalam”, - deyə baş məşqçi söyləyib.
Qeyd edək ki, fevralın 14-də Tomas Frankı əvəzləyən 47 yaşlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında “mahmızlar” hələ də qələbə üzünə həsrətdir. Komanda son olaraq doğma meydanda “Kristal Palas”la qarşılaşıb və 3:1 hesabı ilə məğlub olub. Hazırda turnir cədvəlinin alt qatlarında qərarlaşan London təmsilçisi ciddi eniş yaşayır. Tudorun klubla müqaviləsi cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.