3 Mart 2026
AZ

“Aston Villa” mövsümün sonunda “Çelsi”nin hücumçusu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 09:08
78
“Aston Villa” mövsümün sonunda “Çelsi”nin hücumçusu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır

Birminhemin “Aston Villa” klubu cari mövsümün sonuna qədər “Bavariya”da icarədə olan “Çelsi” hücumçusu Nikolas Ceksonu transfer etməkdə maraqlıdır.

İdman.Biz-in məlumatın görə, Münhen klubu Ceksonu saxlamamaq və icarə müddətini uzatmaq qərarına gəlib. Bu barədə sosial mediada məlumat verən Ekrem Konur bildirib.

Cekson mövsümün sonunda “Çelsi”yə qayıdacaq, lakin klubun məşqçilər heyəti onu planlarında görmür və o, yenidən yeni klub axtarmağa məcbur olacaq. Bu vəziyyətdə “Aston Villa” hücumçuya müqavilə təklif etməyə və bu yay Londonlularla transfer danışıqları aparmağa hazırdır.

Nikolas Cekson 2023-cü ildə “Vilyarreal”dan 37 milyon avroya “Çelsi”yə keçsə də, start heyətində yerini tapa bilməyib. Klubda olduğu müddətdə o, 81 oyunda iştirak edib, 30 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, Ceksonun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünyanın ən yaşlı futbolçusu peşəkar müqaviləsini daha bir il uzadıb
09:56
Futbol

Dünyanın ən yaşlı futbolçusu peşəkar müqaviləsini daha bir il uzadıb

Kazuyoşi Miura motivasiyasını qoruduğunu bildirib
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:44
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir
Bu gün Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq
09:32
Futbol

Bu gün Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq

Görüş saat 15:00-da “Dalğa Arena”da keçiriləcək

Klub Premyer Liqanı tərk etsə, “Tottenhem” oyunçularının maaşları xeyli azaldılacaq
07:13
Dünya futbolu

Klub Premyer Liqanı tərk etsə, “Tottenhem” oyunçularının maaşları xeyli azaldılacaq

“Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 29 xalla 16-cı yerdədir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib
Rafinya “Atletiko” ilə cavab oyunu barədə: “1% ehtimal, 99% inam”
05:11
Dünya futbolu

Rafinya “Atletiko” ilə cavab oyunu barədə: “1% ehtimal, 99% inam”

Kataloniyalılar ilk oyunda 4:0 hesabı ilə məğlub olublar

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq