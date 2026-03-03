“Aston Villa” mövsümün sonunda “Çelsi”nin hücumçusu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır

Birminhemin “Aston Villa” klubu cari mövsümün sonuna qədər “Bavariya”da icarədə olan “Çelsi” hücumçusu Nikolas Ceksonu transfer etməkdə maraqlıdır.
İdman.Biz-in məlumatın görə, Münhen klubu Ceksonu saxlamamaq və icarə müddətini uzatmaq qərarına gəlib. Bu barədə sosial mediada məlumat verən Ekrem Konur bildirib.
Cekson mövsümün sonunda “Çelsi”yə qayıdacaq, lakin klubun məşqçilər heyəti onu planlarında görmür və o, yenidən yeni klub axtarmağa məcbur olacaq. Bu vəziyyətdə “Aston Villa” hücumçuya müqavilə təklif etməyə və bu yay Londonlularla transfer danışıqları aparmağa hazırdır.
Nikolas Cekson 2023-cü ildə “Vilyarreal”dan 37 milyon avroya “Çelsi”yə keçsə də, start heyətində yerini tapa bilməyib. Klubda olduğu müddətdə o, 81 oyunda iştirak edib, 30 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, Ceksonun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avrodur.