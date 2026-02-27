27 Fevral 2026
“Qisas hissi yoxdur” - Enrike Çempionlar Liqasının 1/8 finalının püşkü barədə

27 Fevral 2026 19:00
PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin püşkatmasından sonra açıqlama verib.

İdman.Biz bildirir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə, PSJ 1/8 finalda “Çelsi” ilə qarşılaşacaq.

“Püşkatma? Həmişəki kimi həyəcanlı oldu. Çox xoşbəxtəm. Ən yaxşı komandalardan biri ilə, yaxşı tanıdığımız komandalarla oynamaq maraqlı olacaq. Qisas hissi yoxdur; bunlar fərqli yarışlardır. Bu, bizim yolumuzdur, biz buna öyrəşmişik. Biz hazırkı çempionuq. Bizimlə qarşılaşan digər komandaların problemləri var. 1/8 final püşkatmasında olduğumuz üçün xoşbəxtik; bu, bizim səviyyəmizi göstərir. Mövsümün əsas anı yaxınlaşır”, - deyə RMC Sport Enrikedən sitat gətirir.

Çempionlar Liqasının cari mövsümünün 1/8 final oyunları 10-11 mart (ilk oyunlar) və 17-18 mart (cavab oyunlar) tarixlərində keçiriləcək.

