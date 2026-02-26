26 Fevral 2026
“Tottenhem” zəif nəticələr davam edərsə, Tudoru qovmağa hazırdır

26 Fevral 2026 08:13
“Tottenhem” zəif nəticələr davam edərsə, Tudoru qovmağa hazırdır

“Tottenhem Hotspur” klubunun rəhbərliyi baş məşqçi İqor Tudorun müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etməyi düşünür.

İdman.Biz bildirir ki, komanda zəif çıxış etməyə davam edərsə, bu tədbir görülə bilər.

İndykaila News-a görə, klubdakı vəziyyət hazırkı nəticələrdən narazı olan idarə heyəti arasında ciddi narahatlıq doğurur.

Mənbənin məlumatına görə, idarə heyətinin səbri tükənir və xorvatiyalı məşqçinin gələcəyi qarşıdakı oyunların nəticələrindən asılıdır. Tudorun son dövrlərdəki vəzifəsinə baxmayaraq, mövcud böhran onun vəzifə müddətini təhdid edir. Klub rəsmiləri qeyd edirlər ki, “Tottenhem” həm maliyyə, həm də nüfuz baxımından Premyer Liqadan düşməyə dözə bilməz.

Nəticə etibarilə, idarə heyəti qətiyyətli tədbirlər görməyə hazırdır və Tudorun dərhal vəzifədən kənarlaşdırılması halında ehtiyat variantlarını nəzərdən keçirir. Klub vəziyyəti dəyişdirməyə kömək edə biləcək potensial namizədlərlə ilkin danışıqlar aparır.

