Yozef Blatter: “Tramp FIFA-nın başına gələn ən pis hadisədir”

FIFA-nın keçmiş prezidenti Zepp Blatter ABŞ-dakı immiqrasiya siyasətini və viza qadağalarını, eləcə də bu ölkənin prezidenti Donald Trampı tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 2026-cı il dünya çempionatı yayda üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
“Bu dünya çempionatının əsas qalibi tamaşaçılar deyil, ABŞ olacaq. Dünya çempionatı hər kəsə viza verməyən bir ölkədə keçirilməməlidir. ABŞ-ın xarici olan hər şeyə qarşı böhtan siyasəti var. Və bu, kədərlidir. Bu, futbolun sosial və mədəni dəyəri üçün kədərlidir.
Tramp FIFA-nın başına gələn ən pis şeydir. Və buna qarşı heç bir arqument yoxdur”, - deyə RMC Sport Blatterdən sitat gətirir.