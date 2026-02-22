Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz 22 fevral tarixində keçiriləcək futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:
Misli Premyer Liqası
14:30 “İmişli” – “Şamaxı”
17:00 “Sabah” – “Kəpəz”
Türkiyə, Superliqa
14:30 “Kayserispor” – “Antalyaspor”
17:00 “Qaziantep” – “Trabzonspor”
21:00 “Karagümrük” – “Samsunspor”
21:00 “Beşiktaş” – “Göztepe”
İngiltərə, Premyer Liqa
18:00 “Nottinqem Forest” – “Liverpul”
18:00 “Kristal Palas” – “Vulverhempton”
18:00 “Sanderlend” – “Fulhem”
20:30 “Tottenhem” – “Arsenal”
İspaniya, La Liqa
17:00 “Xetafe” – “Sevilya”
19:15 “Barselona” – “Levante”
21:30 “Selta” – “Malyorka”
23:59 “Vilyareal” – “Valensiya”
İtaliya, Seriya A
15:30 “Genoa” – “Torino”
18:00 “Atalanta” – “Napoli”
21:00 “Milan” – “Parma”
23:45 “Roma” – “Kremoneze”
Almaniya, Bundesliqa
18:30 “Frayburq” – “Münhenqladbax”
20:30 “Sankt Pauli” – “Verder”
22:30 “Haydenhaym” – “Ştutqart”
Fransa, Liqa 1
18:00 “Oser” – “Renn”
20:15 “Anje” – “Lill”
20:15 “Nitsa” – “Loryan”
20:15 “Nant” – “Havr”
23: 45 “Strasbur” – “Lion”