Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Şamaxı” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB

Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində keçirilən “İmişli” - “Şamaxı” qarşılaşması heç-heçə başa çatdı.
İdman.Biz xəbər verir ki, bərabər səviyyədə keçən oyunda qapılara qol vurulmadı.
Bu nəticə ilə meydan sahibləri xallarını 20-yə çatdıraraq turnir cədvəlinin doqquzuncu pilləsində öz mövqeyini qoruyub. "Şamaxı" isə 25 xalla səkkizincidir.
14:29
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda keçiriləcək "İmişli" - "Şamaxı" qarşılaşması başladı.
13:38
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda keçiriləcək "İmişli" - "Şamaxı" qarşılaşması üçün hər iki komandanın start heyəti açıqlanıb:
"İmişli": 33. Andrey Sinenka 19. Azər Salahlı (k) 5. İdris İnqilablı 94. Rafael Vieqaş 10. Nikola Karaklaiç 29. Edvin Banquera 14. Ronaldo de Souza 23. Dioqo Rollo 79. Dioqo Kardozu 17. Ezekiel Morqan 7. Luis Silvestr.
Ehtiyat oyunçular: 1. Hüseynəli Quliyev 77. Elmir Rəhimzadə 21. Abbas Ağazadə 97. Xəzər Mahmudov 3. Tuncay Yusifli 30. Xəlil Mürsəlli 20. Nazim Hüseynov.
Baş məşqçi: Jorj Kaşkilya.
"Şamaxı": 1. Rikardo Fernandes 5. Arsen Ağcabəyov (k) 2. Abdulla Rzayev 97. Oruc Məmmədov 82. Rüfət Abbasov 9. Karim Rossi 13. Rikardo Apolinario 11. Dioqo Balau 4. Sezar Enrike 44. David Santos 8. Alfons Msanqa.
Ehtiyat oyunçular: 62. Abdulla Seydəhmədov 99. Səlim Həşimov 17. Rafael Məhərrəmli 80. Həbib İsmayılov 21. Bilal İsmayılov 27. Emil Süleymanov 7. Edqar Adilxanov 48. Ramiz Muradov 77. Nihat Mehralıyev 90. Davud Mənsumov 10. Andrey Tirkoveanu 19. Abdullahi Şuaybu.
Baş məşqçi: Ayxan Abbasov.
09:20
Bu gün Misli Premyer Liqasında 21-ci turun növbəti oyunu “İmişli” və “Şamaxı” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Quba Olimpiya İdman Kompleksi stadionunda keçiriləcək.
“İmişli” 19 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu pillədə qərarlaşıb. “Şamaxı” isə 24 xalla səkkizinci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 21-ci tur
22 fevral (bazar)
14:30. “İmişli” - “Şamaxı”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Asiman Əzizli, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Elşad Abdullayev
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev
Quba Olimpiya İdman Kompleksi stadionu.