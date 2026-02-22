Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” doğma meydanda “Kəpəz”i qəbul edəcək

Bu gün Misli Premyer Liqasında 21-ci turun son oyunu “Sabah” və “Kəpəz” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç Bank Respublika Arena keçiriləcək.
“Sabah” 49 xalla turnir cədvəlində liderdir. “Kəpəz” isə 13 xalla 11-ci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 21-ci tur
22 fevral (bazar)
17:00. “Sabah” - “Kəpəz”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva
Bank Respublika Arena.