“Jirona” - “Barselona” oyununa görə VAR-a cavabdeh hakim cəzalandırılıb - VİDEO

VAR hakimi “Jirona”nın “Barselona” üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandığı oyunda vurduğu ikinci qolla bağlı insidentə görə cəzalandırılacaq.
La Liqanın 24-cü oyununun 86-cı dəqiqəsində Fran Beltranın qolundan əvvəl, “Jirona”nın yarımmüdafiəçisi Klaudio Eçeverri topu ötürərkən “Barselona”nın müdafiəçisi Jül Kundenin ayağına dəydi. Fransız futbolçu yıxıldı, bundan sonra Eçeverri topu Joel Rokeyə ötürdü, o da Beltrana məhsuldar ötürmə etdi.
Hadisə VAR hakimləri tərəfindən araşdırıldı, hakim Sezar Soto Qrado monitora çağırılmadı. Qol qeydə alındı və nəticədə “Jirona”nın qələbə qolunu vurduğu sübut edildi.
“As” qəzetinin məlumatına görə, La Liqa Texniki Hakimlər Komitəsi (CTA) Eçeverrinin hərəkətini qayda pozuntusu kimi qiymətləndirib. Nəticə etibarilə VAR müdaxilə etməli və Beltranın qolu ləğv edilməli idi. Bu matçda VAR-a rəhbərlik edən hakim David Qalvez Raskon növbəti xəbərdarlığa qədər vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
View this post on Instagram
“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB
Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO
“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
Futbola yeni qanun gəlir
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO
Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur