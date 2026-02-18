Bukayo Saka “Arsenal”la müqaviləsini uzadıb

BBC Sport-un məlumatına görə, “Arsenal”ın cinah oyunçusu Bukayo Saka klubla yeni müqavilə imzalayıb.
24 yaşlı futbolçunun yeni müqaviləsi 2031-ci ilə qədərdir. Saka həftədə 300.000 funt sterlinqdən çox qazanacaq və bu da onu “Arsenal”ın ən çox maaş alan oyunçusu edəcək.
Saka ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqların təxminən bir il davam etdiyi bildirilir. Yanvar ayında şifahi razılaşma əldə edilib.
Saka “Arsenal” akademiyasının yetirməsidir. Bu mövsüm Bukayo bütün yarışlarda 33 oyunda yeddi qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.