“Renn”in keçmiş baş məşqçisi tezliklə “Marsel”i çalışdıracaq

“Renn”in keçmiş baş məşqçisi Həbib Bey karyerasını “Marsel”də davam etdirə bilər.
İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, klub sahibi Frank Makkort və “Marsel”in idman direktoru Mehdi Benatia azarkeşlərlə görüş zamanı Beyin komandanın yeni baş məşqçisi olacağını açıqlayıblar. Daha əvvəl Beyin və məşqçi heyətinin “qırmızı-qaralar”dakı işindən uzaqlaşdırıldığı bildirilirdi. “Olimpik Marsel” məşqçinin “Renn”dəki işindən azad edilib-edilmədiyini Liqa 1 ilə təsdiqləməli olacaq. Beyin yeni komandası ilə qısamüddətli müqavilə imzalaması gözlənilir.
“Marsel” hazırda Liqa 1-də 22 oyundan sonra 40 xalla dördüncü yerdədir.